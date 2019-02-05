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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73328 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 100044 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134583 просмотра

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7 марта, 17:42 • 133275 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131204 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

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Аналитики назвали стоимость жилья в новостройках в январе

Аналитики назвали стоимость жилья в новостройках в январе

Киев  •  УНН

 • 7754 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в январе 2019 года достигла 24 587 грн/кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический отчет портала Столичная недвижимость.

По сравнению с декабрем, средняя стоимость выросла на 0,5%, при показателе уровня погрешности ± 1,8%.

С января 2017 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 2,5%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Подольском районе - на 0,9%. В других районах рост составил от 0,5% в Оболонском, до 1,8% в Голосеевском и Святошинском.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сейчас предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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