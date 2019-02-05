Аналитики назвали стоимость жилья в новостройках в январе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в январе 2019 года достигла 24 587 грн/кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический отчет портала Столичная недвижимость.
По сравнению с декабрем, средняя стоимость выросла на 0,5%, при показателе уровня погрешности ± 1,8%.
С января 2017 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 2,5%.
Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Подольском районе - на 0,9%. В других районах рост составил от 0,5% в Оболонском, до 1,8% в Голосеевском и Святошинском.
Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сейчас предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.
В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.