Аналітики назвали вартість житла у новобудовах у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва у січні 2019 року сягнула 24 587 грн/кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний звіт порталу Столична нерухомість.
Порівняно з груднем, середня вартість зросла на 0,5%, при показнику рівня похибки ± 1,8%.
З січня 2017 року середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва виросла на 2,5%.
Зменшення середніх цін минулого місяця спостерігалося у Подільському районі – на 0,9%. В інших районах ріст становив від 0,5% у Оболонському, до 1,8% у Голосіївському та Святошинському.
Як повідомляв УНН, наразі три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не лише нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які наразі пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.
В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Кристалбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - обсягом від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, обираючи лише надійних.