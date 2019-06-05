Аналитики назвали суммы роста стоимости жилья в новостройках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы в мае продолжила рост. Аналитический портал 3m2 подсчитал, на сколько выросла стоимость одного квадратного метра жилья в долларах, сообщает УНН.
В американской валюте в мае средняя цена выросла. Средняя поднялась на 40 долл. или 4,6% до 910 долл. кв. м, минимальная осталась на том же уровне - 610 дол. кв. м.
В мае 2018-го квадрат в долларах в новостройках Киева стоил 850 долл., а минимальная стоимость была 580 долл.
Таким образом, за год рост средней цены в долларах составил 60 долл. или 7,06%, а минимальной - 5,17%.
Цены на недвижимость в Киеве зависят от многих факторов, главными из которых остаются цена строительных материалов и стоимость строительно-монтажных работ. Если они растут, происходит повышение стоимости квадратного метра в новостройках. Не стоит забывать, что ценообразование в каждом проекте формируется по своим уникальным параметрам, на которые влияет локация, инфраструктура, архитектура комплекса, соседство с определенными объектами. Покупатель голосует деньгами за комфортную среду обитания, поэтому девелоперы конкурируют концепциями и проектами, чтобы привлечь его к своему ЖК.
Как сообщал УНН, и сами застройщики объясняют рост стоимости подорожанием строительных материалов и ростом зарплат строителей.
"Первое - стоимость стройматериалов, она растет. Либо покупаешь, либо не строишь. Второе - зарплата строителям. Ее нужно держать на должном уровне, потому что работать будет некому, половина уже уехала строить Европу. Третье и последующие - земля, сети, проект и тд. Все эти факторы и влияют на повышение стоимости квадратного метра", - пояснил президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.
По итогам прошлого года себестоимость строительства выросла на 30%. А с начала этого - почти на 15% подорожали строительно-монтажные работы.