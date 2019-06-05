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Аналітики назвали суми зростання вартості житла у новобудовах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Середня вартість квадратного метра житла у новобудовах столиці у травні продовжила зростання. Аналітичний портал 3m2 підрахував, на скільки зросла вартість одного квадратного метра житла у доларах, повідомляє УНН.

В американській валюті в травні середня ціна виросла. Середня піднялася на 40 дол. або 4,6% до 910 дол. кв. м, мінімальна лишилась на тому ж рівні - 610 дол. кв. м.

У травні 2018-го квадрат в доларах в новобудовах Києва коштував 850 дол., а мінімальна вартість була 580 дол.

Таким чином, за рік зростання середньої ціни в доларах становило 60 дол. або 7,06%, а мінімальної - 5,17%.

Ціни на нерухомість у Києві залежать від багатьох факторів, головними з яких лишаються ціна будівельних матеріалів і вартість будівельно-монтажних робіт. Якщо вони зростають, відбувається підвищення вартості квадратного метра в новобудовах. Не варто забувати, що ціноутворення в кожному проекті формується за своїми унікальними параметрами, на які впливає локація, інфраструктура, архітектура комплексу, сусідство з певними об’єктами. Покупець голосує грошима за комфортне середовище існування, тож девелопери наразі конкурують концепціями і проектами, щоб привабити його до свого ЖК.

Як повідомляв УНН, і самі забудовники пояснюють зростання вартості здорожчанням будівельних матеріалів та зростанням зарплат будівельників.

"Перше - вартість будматеріалів, вона росте. Або купуєш, або не будуєш. Друге – зарплата будівельникам. Її потрібно тримати на відповідному рівні, тому що працювати буде нікому, половина вже поїхала будувати Європу. Третє і наступні – земля, мережі, проект і тд. Всі ці фактори і впливають на підвищення вартості квадратного метра", - пояснив президент Холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

За підсумками минулого року собівартість будівництва зросла на 30%. А з початку цього - майже на 15% подорожчали будівельно-монтажні роботи.

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