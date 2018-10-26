Аналитики: 20% сделок на рынке жилой недвижимости заключаются с инвестиционною целью

Каждый второй покупатель на рынке - потенциальный владелец, решивший собственный квартирный вопрос. Еще 30% купленных новых квартир будут обживать квартиранты, снимая жилье в аренду. А 20% сделок на рынке (в несколько раз больше, чем еще полтора-два года тому) совершаются с инвестиционной целью: купленные в процессе строительства квартиры будут проданы через несколько лет с хорошим профитом. Последний факт вселяет уверенность и надежду, что "лучшее время" не за горами.

Напомним, в некоторых случаях начинать инвестировать в жилую недвижимость можно, имея лишь 30% стоимости жилья. Такие условия предоставляет крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой".

По словам директора Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяны Марковой, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.