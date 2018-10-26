Аналітики: 20% угод на ринку житлової нерухомості укладаються з інвестиційною метою

Кожен другий покупець на ринку - потенційний власник, який вирішив власне квартирне питання. Ще 30% куплених нових квартир будуть обживати квартиранти, знімаючи житло в оренду. А 20% угод на ринку (у кілька разів більше, ніж ще півтора-два роки тому) відбуваються з інвестиційною метою: куплені у процесі будівництва квартири будуть продані через кілька років з хорошим прибутком. Останній факт вселяє впевненість і надію, що "найкращий час" не за горами.

Нагадаємо, у деяких випадках починати інвестувати в житлову нерухомість можна, маючи лише 30% вартості житла. Такі умови надає найбільший столичний забудовник "Київміськбуд".

За словами директора Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяни Маркової, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира у середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник усі розрахунки ведемо у гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.