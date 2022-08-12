Amnesty International опровергли заявление украинского Центра стратегических коммуникаций

Детали

В понедельник, 8 августа, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подвергли критике отчет международной организации Amnesty International по Украине, который частично базировался на показаниях людей, находившихся под давлением на оккупированных территориях. В Amnesty опровергли такое заявление.

Цитата

"Никто из людей, которых мы опросили для получения дополнительных доказательств, в дополнение к тому, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях", или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа", — говорится в официальном заявлении Amnesty International.

В организации добавили, что исследователи опросили всех свидетелей на подконтрольных Украине территориях. Все показания были даны добровольно и в безопасных условиях.

К тому же расследование, опубликованное 4 августа, "было проведено теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушение Россией международного гуманитарного права".

Напомним

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.

The Times опубликовали статью, в которой изучили отчет Amnesty International и пришли к выводу — это путинская пропаганда.