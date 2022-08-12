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Amnesty International спростували заяву українського Центру стратегічних комунікацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міжнародна компанія Amnesty International заявила, що не отримала докази від людей, утримуваних в російських в'язницях або "фільтраційних таборах". Про це інформує УНН.

Amnesty International спростували заяву українського Центру стратегічних комунікацій

Деталі

У понеділок, 8 серпня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розкритикували звіт міжнародної організації Amnesty International щодо України, який частково базувався на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях. В Amnesty спростували таку заяву.

Цитата

"Ніхто з людей, яких ми опитали для отримання додаткових доказів, на додаток до того, що дослідники бачили безпосередньо, не перебував у російських в'язницях або "фільтраційних таборах", або на територіях, контрольованих Росією, до яких Amnesty International не має доступу", — йдеться в офіційній заяві Amnesty International.

В організації додали, що дослідники опитали всіх свідків на підконтрольних Україні територіях. Всі свідчення були дані добровільно і в безпечних умовах.

До того ж розслідування, опубліковане 4 серпня, "було проведено тими ж експертами Amnesty International, які з початку російського вторгнення систематично документували порушення Росією міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо

Неурядова організація Сполученого Королівства Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.

The Times опублікували статтю, в якій вивчили звіт Amnesty International та дійшли висновку — це путінська пропаганда.

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