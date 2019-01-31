АМКУ проверяет операторов газораспределительных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Антимонопольный комитет Украины проводит исследования относительно возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции операторами ГРМ (газораспределительный механизм) при приведении объемов природного газа к стандартным условиям. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает УНН.
"Учитывая социальную значимость вышеупомянутого вопроса, то, что действия операторов ГРМ при определенных условиях могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке по распределению природного газа, а также с целью недопущения ущемления интересов потребителей, председатель Антимонопольного комитета Украины дал поручение территориальным отделением комитета провести исследования на соответствие действий операторов ГРМ законодательству о защите экономической конкуренции при приведении объемов использованного природного газа по бытовим потребителями к стандартным условиям при осуществлении коммерческих расчетов за использованный природный газ бытовыми потребителями", - говорится в сообщении.
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В случае обнаружения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, органами комитета будут приняты меры, предусмотренные законодательством.
Напомним, менеджмент ПАО "Запорожгаз" искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий и нанесло государству многомиллионные убытки.