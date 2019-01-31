Україна зменшила добовий відбір газу з ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 січня зменшився до 11,310 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 78,24 млн куб. м газу, зменшивши його з 83,98 млн куб. м днем раніше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" запевнив у достатніх запасах газу на опалювальний сезон
При цьому в даних за 29 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 8,04 млн куб. м, з Угорщини - 2,07 млн куб. м, з Польщі - 1,30 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 36%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.