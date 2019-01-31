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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 87033 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Украина уменьшила суточный отбор газа из ПХГ

Украина уменьшила суточный отбор газа из ПХГ

Киев  •  УНН

 • 13847 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 января уменьшился до 11,310 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 78,24 млн куб. м газа, уменьшив его с 83,98 млн куб. м днем ранее.

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При этом в данных за 29 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 8,04 млн куб. м, из Венгрии - 2,07 млн куб. м, из Польши - 1,30 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 36%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.

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