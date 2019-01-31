АМКУ перевіряє операторів газорозподільних систем
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Антимонопольний комітет України проводить дослідження щодо можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції операторами ГРМ (газорозподільний механізм) при приведенні об’ємів природного газу до стандартних умов. Про це повідомляє прес-служба АМКУ, передає УНН.
"Враховуючи соціальну значимість вищезазначеного питання, те, що дії операторів ГРМ за певних умов можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку з розподілу природного газу, а також з метою недопущення ущемлення інтересів споживачів, голова Антимонопольного комітету України надав доручення територіальним відділенням Комітету провести дослідження щодо відповідності дій операторів ГРМ законодавству про захист економічної конкуренції при приведенні об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами", - йдеться у повідомленні.
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У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, органами Комітету будуть вжиті заходи, передбачені законодавством.
Нагадаємо, менеджмент ПАТ "Запоріжгаз" штучно списував спожитий природній газ як виробничо-технологічні витрати та ненормовані втрати під виглядом фейкових технічних аварій та завдало державі багатомільйонні збитки.