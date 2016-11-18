АМКУ предоставит правительству предложения относительно избежания двойной оплаты за комуслуги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Антимонопольном комитете Украины обсудили возможные пути избежания двойной оплаты за коммунальные услуги, предложения по результатам исследования и обсуждения АМКУ предоставит правительству после изучения позиций всех сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Урегулирование вопроса организации приема наличных платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги находится на пересечении интересов. С одной стороны, это интересы естественных монополий, с другой – финансовых учреждений, которые предоставляют эти услуги, а главное потребителей", - подчеркнула государственный уполномоченный Анна Артеменко.
В АМКУ был представлен отчет о результатах исследования рынка услуг по приему наличных платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги. "Комитет установил, что потребитель платит комиссионное вознаграждение дважды - заложенное в тариф на услугу банка и другим субъектам, которые осуществляют прием платежей согласно установленных тарифов", - сказано в сообщении.
Обсуждались вопросы возможных путей решения указанной проблемы путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, совершенствования договорных отношений между поставщиками коммунальных услуг и участниками рынка услуг по приему платежей, изъятия из тарифов составляющей, которая предусматривает покрытие расходов на прием платежей от потребителей, и возможные последствия для потребителя.
В обсуждении принимали участие представители банковской сферы, соответствующих государственных органов и общественных организаций.
Напомним, НКРЭКУ обязал теплокоммунэнерго корректно рассчитывать стоимость услуг за отопление.