АМКУ надасть уряду пропозиції щодо уникнення подвійної оплати за компослуги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Антимонопольному комітеті України обговорили можливі шляхи уникнення подвійної оплати за комунальні послуги, пропозиції за результатами дослідження та обговорення АМКУ надасть уряду після вивчення позицій всіх сторін, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Врегулювання питання організації приймання готівкових платежів від споживачів за житлово-комунальні послуги знаходиться на перетині інтересів. З однієї сторони, це інтереси природних монополій, з іншої – фінансових установ, які надають ці послуги, а головне споживачів", - підкреслила державний уповноважений Анна Артеменко.
В АМКУ було представлено звіт про результати дослідження ринку послуг з приймання готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги. "Комітет встановив, що споживач сплачує комісійну винагороду двічі - закладену в тариф на послугу та банку/іншим суб’єктам, які здійснюють приймання платежів відповідно до встановлених тарифів", - сказано у повідомленні.
Було обговорено питання можливих шляхів вирішення зазначеної проблеми через внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, удосконалення договірних відносин між надавачами комунальних послуг та учасниками ринку послуг з приймання платежів, вилучення із тарифів складової, яка передбачає покриття витрат на приймання платежів від споживачів, та можливі наслідки для споживача.
В обговоренні брали участь представники банківської сфери, відповідних державних органів та громадських організацій.
Нагадаємо, НКРЕКП зобов’язала теплокомуненерго коректно розраховувати вартість послуг за опалення.