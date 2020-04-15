Американцы признались, что предпочитают пить на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В условиях карантина каждый пятый американец (22%) заказывает алкогольные напитки "на дом". Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного специалистами alcohol.org, передает УНН со ссылкой на Fox.
Сообщается, что среди женщин этот показатель составляет 15%, среди мужчин — 27%.
Так, американцы чаще всего заказывают пиво (38%). Еще 26% опрошенных заявили, что отдают предпочтение приготовлению алкогольных коктейлей дома.
Вино "на дом" заказывают порядка 21% жителей США.
Опрос был проведен среди 3 тыс. американцев.
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Напомним, на фоне пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, в Италии и США рекордно взлетели продажи алкогольной продукции: от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения спиртной продукции через интернет-магазины.
По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем снимают стресс.
В Украине же - рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил порядка 4-5%. При этом, согласно показателям Госстата, мы значительно увеличили импорт заграничного вина.
Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на алкогольную продукцию среди украинцев, цены на которую медленно, но все-таки растут.