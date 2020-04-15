Самоізоляція: ТОП-3 коктейлів для посиденьок в онлайн-барі з друзями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Самоізоляція - не привід відмовлятися від душевних посиденьок з друзями в п'ятничний вечір. В умовах карантину альтернативу особистим зустрічам складуть бесіди з друзями в режимі онлайн. І якщо замість звичних чаю і кави хочеться насолодитися чимось особливим - можна спробувати себе в ролі бармена, пропонує горілчаний бренд "Prime", передає УНН.
Так, "Prime" поділився рецептами топ-3 не складних у приготуванні алкогольних коктейлів з найпростіших і бюджетних інгредієнтів.
"Горілка-спрайт"
Інгредієнти:
- 50 мл горілки;
- 50 мл спрайту;
- 20 г лайма.
Приготування:
Все дуже просто: потрібно взяти хайбол (високий вузький стакан) і наповнити його льодом. Потім налити в стакан 50 мл горілки, і додати спрайт.
Отриману суміш потрібно акуратно перемішати барною ложечкою і прикрасити двома часточками лайма.
"Горілка-спрайт" - коктейль, який вважається легким і освіжаючим.
"Горілка з тоніком"
Інгредієнти:
- 50 мл. горілки;
- 50 мл. тоніка;
- лайм;
- лід.
Приготування:
"Горілка з тоніком" - один з найбільш простих алкогольних коктейлів на основі горілки. Для його приготування змішують в рівних пропорціях міцний алкогольний напій і тонік (можна Швепс) в хайболі. Сам стакан прикрашають лаймом.
Такий мікс краще пити охолодженим. У коктейль можна додати пару кубиків льоду.
"Горілка з РедБулом"
Інгредієнти:
- 50 мл. горілки;
- 100 мл. енергетика "РедБул";
- лайм або лимон.
Приготування:
Напій простий в приготуванні, при цьому відмінно бадьорить і відновлює сили.
Всі перераховані вище інгредієнти потрібно змішати. Для більш насиченого кольору в коктейль можна додати трохи гренадіна.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні зафіксовано зростання продажів міцного алкоголю в районі 4-5%.
Експерти, тим часом, прогнозують подорожчання спиртного на тлі карантинних заходів.