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Самоізоляція: ТОП-3 коктейлів для посиденьок в онлайн-барі з друзями

Київ • УНН

 • 19219 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Самоізоляція - не привід відмовлятися від душевних посиденьок з друзями в п'ятничний вечір. В умовах карантину альтернативу особистим зустрічам складуть бесіди з друзями в режимі онлайн. І якщо замість звичних чаю і кави хочеться насолодитися чимось особливим - можна спробувати себе в ролі бармена, пропонує горілчаний бренд "Prime", передає УНН.

Так, "Prime" поділився рецептами топ-3 не складних у приготуванні алкогольних коктейлів з найпростіших і бюджетних інгредієнтів.

"Горілка-спрайт"

Інгредієнти:

- 50 мл горілки;

- 50 мл спрайту;

- 20 г лайма.

Приготування:

Все дуже просто: потрібно взяти хайбол (високий вузький стакан) і наповнити його льодом. Потім налити в стакан 50 мл горілки, і додати спрайт.

Отриману суміш потрібно акуратно перемішати барною ложечкою і прикрасити двома часточками лайма.

"Горілка-спрайт" - коктейль, який вважається легким і освіжаючим.

"Горілка з тоніком"

Інгредієнти:

- 50 мл. горілки;

- 50 мл. тоніка;

- лайм;

- лід.

Приготування:

"Горілка з тоніком" - один з найбільш простих алкогольних коктейлів на основі горілки. Для його приготування змішують в рівних пропорціях міцний алкогольний напій і тонік (можна Швепс) в хайболі. Сам стакан прикрашають лаймом.

Такий мікс краще пити охолодженим. У коктейль можна додати пару кубиків льоду.

"Горілка з РедБулом"

Інгредієнти:

- 50 мл. горілки;

- 100 мл. енергетика "РедБул";

- лайм або лимон.

Приготування:

Напій простий в приготуванні, при цьому відмінно бадьорить і відновлює сили.

Всі перераховані вище інгредієнти потрібно змішати. Для більш насиченого кольору в коктейль можна додати трохи гренадіна.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні зафіксовано зростання продажів міцного алкоголю в районі 4-5%.

Експерти, тим часом, прогнозують подорожчання спиртного на тлі карантинних заходів.

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