Самоізоляція: ТОП-3 коктейлів для посиденьок в онлайн-барі з друзями

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Самоізоляція - не привід відмовлятися від душевних посиденьок з друзями в п'ятничний вечір. В умовах карантину альтернативу особистим зустрічам складуть бесіди з друзями в режимі онлайн. І якщо замість звичних чаю і кави хочеться насолодитися чимось особливим - можна спробувати себе в ролі бармена, пропонує горілчаний бренд "Prime", передає УНН.