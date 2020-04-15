Самоизоляция: ТОП-3 коктейлей для посиделок в онлайн-баре с друзьями
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Самоизоляция - не повод отказываться от душевных посиделок с друзьями в пятничный вечер. В условиях карантина альтернативу личным встречам составят беседы с друзьями в режиме онлайн. И если вместо привычных чая и кофе хочется насладиться чем-то особенным - можно попробовать себя в роли бармена, предлагает водочный бренд "Prime", передает УНН.
Так, "Prime" поделился рецептами топ-3 не сложных в приготовлении алкогольных коктейлей из самых простых и бюджетных ингредиентов.
"Водка-спрайт"
Ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 50 мл спрайта;
- 20 г лайма.
Приготовление:
Все очень просто: нужно взять хайбол (высокий узкий стакан) и наполнить его льдом. Затем налить в стакан 50 мл водки, и добавить спрайт.
Полученную смесь нужно аккуратно перемешать барной ложкой и украсить двумя дольками лайма.
"Водка-спрайт" - коктейль, который считается легким и освежающим.
"Водка с тоником"
Ингредиенты:
- 50 мл. водки;
- 50 мл. тоника;
- лайм;
- лед.
Приготовление:
"Водка с тоником" - один из самых простых алкогольных коктейлей на основе водки. Для его приготовления смешивают в равных пропорциях крепкий алкогольный напиток и тоник (можно Швепс) в хайболе. Сам стакан украшают лаймом.
Такой микс лучше пить охлажденным. В коктейль можно добавить пару кубиков льда.
"Водка с РедБулом"
Ингредиенты:
- 50 мл. водки;
- 100 мл. энергетика "РедБул";
- лайм или лимон.
Приготовление:
Напиток простой в приготовлении, при этом отлично бодрит и восстанавливает силы.
Все вышеперечисленные ингредиенты нужно смешать. Для более насыщенного цвета в коктейль можно добавить немного гренадина.
Напомним, как писал УНН, в Украине зафиксирован рост продаж крепкого алкоголя в районе 4-5%.
Эксперты, между тем, прогнозируют подорожание спиртного на фоне карантинных мероприятий.