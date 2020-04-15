Самоизоляция: ТОП-3 коктейлей для посиделок в онлайн-баре с друзьями

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Самоизоляция - не повод отказываться от душевных посиделок с друзьями в пятничный вечер. В условиях карантина альтернативу личным встречам составят беседы с друзьями в режиме онлайн. И если вместо привычных чая и кофе хочется насладиться чем-то особенным - можно попробовать себя в роли бармена, предлагает водочный бренд "Prime", передает УНН.