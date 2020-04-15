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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34190 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42690 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Самоизоляция: ТОП-3 коктейлей для посиделок в онлайн-баре с друзьями

Самоизоляция: ТОП-3 коктейлей для посиделок в онлайн-баре с друзьями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Самоизоляция - не повод отказываться от душевных посиделок с друзьями в пятничный вечер. В условиях карантина альтернативу личным встречам составят беседы с друзьями в режиме онлайн. И если вместо привычных чая и кофе хочется насладиться чем-то особенным - можно попробовать себя в роли бармена, предлагает водочный бренд "Prime", передает УНН.

Так, "Prime" поделился рецептами топ-3 не сложных в приготовлении алкогольных коктейлей из самых простых и бюджетных ингредиентов.

"Водка-спрайт"

Ингредиенты:

- 50 мл водки;

- 50 мл спрайта;

- 20 г лайма.

Приготовление:

Все очень просто: нужно взять хайбол (высокий узкий стакан) и наполнить его льдом. Затем налить в стакан 50 мл водки, и добавить спрайт.

Полученную смесь нужно аккуратно перемешать барной ложкой и украсить двумя дольками лайма.

"Водка-спрайт" - коктейль, который считается легким и освежающим.

"Водка с тоником"

Ингредиенты:

- 50 мл. водки;

- 50 мл. тоника;

- лайм;

- лед.

Приготовление:

"Водка с тоником" - один из самых простых алкогольных коктейлей на основе водки. Для его приготовления смешивают в равных пропорциях крепкий алкогольный напиток и тоник (можно Швепс) в хайболе. Сам стакан украшают лаймом.

Такой микс лучше пить охлажденным. В коктейль можно добавить пару кубиков льда.

"Водка с РедБулом"

Ингредиенты:

- 50 мл. водки;

- 100 мл. энергетика "РедБул";

- лайм или лимон.

Приготовление:

Напиток простой в приготовлении, при этом отлично бодрит и восстанавливает силы.

Все вышеперечисленные ингредиенты нужно смешать. Для более насыщенного цвета в коктейль можно добавить немного гренадина.

Напомним, как писал УНН, в Украине зафиксирован рост продаж крепкого алкоголя в районе 4-5%.

Эксперты, между тем, прогнозируют подорожание спиртного на фоне карантинных мероприятий.

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