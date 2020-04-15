Американці зізналися, чому надають перевагу у випивці на карантині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В умовах карантину кожен п’ятий американець (22%) замовляє алкогольні напої додому. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного фахівцями alcohol.org, передає УНН із посиланням на Fox.

Повідомляється, що серед жінок цей показник становить 15%, серед чоловіків — 27%.

Так, американці найчастіше замовляють пиво (38%), ще 26% опитаних заявили, що віддають перевагу приготуванню алкогольних коктейлів вдома.

Вино додому замовляють близько 21% жителів США.

Опитування було проведено серед 3 тис. американців.

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Нагадаємо, на тлі пандемії коронавірусу і карантинних заходів, в Італії і США рекордно злетіли продажі алкогольної продукції: від 50% до 240%. Особливо зросли показники придбання алкогольної продукції через інтернет-магазини.

За даними Drinkaware, люди, які сидять в самоізоляції, алкоголем знімають стрес.

В Україні ж - зростання продажів міцного алкоголю у період карантину склало близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.

Відзначимо, що експерти прогнозують подальше зростання попиту на алкогольну продукцію серед українців, ціни на яку повільно, але все-таки ростуть.

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