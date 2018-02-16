Американцы заявили об увеличении производства курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. С 2019 по 2021 год производство мяса птицы в Америке будет увеличиваться на 3% ежегодно, передает УНН со ссылкой на Poultry World.
Ранее УНН сообщал, что в 2017 году производство куриного мяса в США составило 18,6 млн тонн. В текущем году Минсельхоз США ожидает увеличения данного показателя до рекордных 19 млн тонн.
В случае если ведомственные прогнозы сбудутся, по итогам 2019 года американский рынок куриного мяса вырастет на 570 тис. тонн.
Увеличению производства должен способствовать запуск новых предприятий. В апреле 2019 года в Небраске запустят в работу завод "Costco", строительство которого обошлось американцам в 300 млн долл. Ожидается, что новое предприятие будет производить почти 100 млн цыплят в год.
"Это поможет повысить уровень потребления мяса птицы в США. Американцы, в течении двух последних десятилетий, едят курицу больше, чем любое другое мясо. Ожидается, что вслед за увеличением производства продукта, уровень потребления на душу населения достигнет 42 кг в год", - говорится в сообщении.
Напомним, на каждого украинского потребителя приходится 20 кг куриного мяса. По данным Госстата, курица составляет основу рациона украинцев.
Ранее УНН сообщал, что украинские производители также намерены увеличить производство курятины. В этом году ожидается запуск второй линии Винницкой птицефабрики, которая к 2020 году суммарно должна производить почти 1 млн тонн мясных изделий в год.