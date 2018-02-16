Американцы заявили об увеличении производства курятины

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64708 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79247 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81976 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107818 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100525 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111575 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Американцы заявили об увеличении производства курятины

Американцы заявили об увеличении производства курятины

Киев  •  УНН

 • 7821 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. С 2019 по 2021 год производство мяса птицы в Америке будет увеличиваться на 3% ежегодно, передает УНН со ссылкой на Poultry World.

Ранее УНН сообщал, что в 2017 году производство куриного мяса в США составило 18,6 млн тонн. В текущем году Минсельхоз США ожидает увеличения данного показателя до рекордных 19 млн тонн.

В случае если ведомственные прогнозы сбудутся, по итогам 2019 года американский рынок куриного мяса вырастет на 570 тис. тонн.

Увеличению производства должен способствовать запуск новых предприятий. В апреле 2019 года в Небраске запустят в работу завод "Costco", строительство которого обошлось американцам в 300 млн долл. Ожидается, что новое предприятие будет производить почти 100 млн цыплят в год.

"Это поможет повысить уровень потребления мяса птицы в США. Американцы, в течении двух последних десятилетий, едят курицу больше, чем любое другое мясо. Ожидается, что вслед за увеличением производства продукта, уровень потребления на душу населения достигнет 42 кг в год", - говорится в сообщении.

Напомним, на каждого украинского потребителя приходится 20 кг куриного мяса. По данным Госстата, курица составляет основу рациона украинцев.

Ранее УНН сообщал, что украинские производители также намерены увеличить производство курятины. В этом году ожидается запуск второй линии Винницкой птицефабрики, которая к 2020 году суммарно должна производить почти 1 млн тонн мясных изделий в год.

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