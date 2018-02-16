Американці заявили про збільшення виробництва курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. З 2019 по 2021 рік виробництво м'яса птиці в Америці буде збільшуватися на 3% щорічно, передає УНН з посиланням на Poultry World.
Раніше УНН повідомляв, що в 2017 році виробництво курячого м'яса в США склало 18,6 млн тонн. У поточному році Мінсільгосп США очікує збільшення даного показника до рекордних 19 млн тонн.
У разі якщо відомчі прогнози збудуться, за підсумками 2019 року американський ринок курячого м'яса зросте на 570 тис. тонн.
Збільшенню виробництва повинен сприяти запуск нових підприємств. У квітні 2019 року в Небрасці запустять в роботу завод "Costco", будівництво якого обійшлося американцям в 300 млн дол. Очікується, що нове підприємство буде виробляти майже 100 млн курчат на рік.
"Це допоможе підвищити рівень споживання м'яса птиці в США. Американці, в перебігу двох останніх десятиліть, їдять курку більше, ніж будь-яке інше м'ясо. Очікується, що слідом за збільшенням виробництва продукту, рівень споживання на душу населення досягне 42 кг в рік", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на кожного українського споживача доводиться 20 кг курячого м'яса. За даними Держстату, курка становить основу раціону українців.
Раніше УНН повідомляв, що українські виробники також мають намір збільшити виробництво курятини. Цього року очікується запуск другої лінії Вінницькій птахофабрики, яка до 2020 року сумарно повинна виробляти майже 1 млн тонн м'ясних виробів на рік.