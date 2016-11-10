Американцы вышли на улицы с протестами против победы Д.Трампа на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Тысячи американцев вышли на улицы разных городов США с протестами против победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Протестующие обвиняют республиканца в расизме, провозглашают лозунги вроде "Нет Ку-Клукс-Клана!", а также выражают несогласие с намерениями Д.Трампа построить стену на границе с Мексикой.
Толпы демонстрантов вышли в городах по всей территории США в знак протеста против решения США на президентских выборах, где победу одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, подрывая его противоречивую риторику об иммигрантах, мусульман.
В центре Чикаго, 1800 человек собрались у отеля Д.Трампа, повторяя фразы как "Нет Трампу!".
"Очень страшно то, что происходит в этой стране", - сказал 22-летний пикетчик в Чикаго, который держал в руках табличку с надписью: "Наслаждайтесь своими правами в то время как вы можете."
В Сиэтле, полицейские сказали, что они реагируют на сообщения о стрельбе с многочисленными жертвами неподалеку от места, где проходят пртеста против Трампа. Полиция сообщила, что стрельба была связана с демонстраций.
Отмечается, что толпа переворачивает ящики для продажи газет и движется в направлении Белого дома.
Сотни людей также собрались в Филадельфии, Бостоне и Портленде, штат Орегон. Организаторы также планировали митинги в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Окленде, штат Калифорния.
Как сообщал УНН, штаб-квартиру Д.Трамп взяли под охрану до 20 января 2017 года.