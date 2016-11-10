Американці вийшли на вулиці з протестами проти перемоги Д.Трампа на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Тисячі американців вийшли на вулиці різних міст США з протестами проти перемоги мільярдера Дональда Трампа на президентських виборах країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Протестуючі звинувачують республіканця в расизмі, виголошують гасла на кшталт “Ні Ку-Клукс-Клану!”, а також висловлюють незгоду з намірами Д.Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою.
Натовпи демонстрантів вийшли у містах по всій території США в знак протесту проти рішення США на президентських виборах, де перемогу отримав кандидат від республіканської партії Дональд Трамп, підриваючи його суперечливу риторику про іммігрантів, мусульман.
У центрі Чикаго, 1800 чоловік зібралися біля готелю Д.Трампа, повторюючи фрази як “Ні Трампу!”.
“Дуже страшно те, що відбувається в цій країні,” — сказав 22-річний пікетувальник в Чикаго, який тримав в руках табличку з написом: “Насолоджуйтесь своїми правами, поки ви можете.”
У Сіетлі, поліцейські сказали, що вони реагують на повідомлення про стрілянину з численними жертвами неподалік від місця протестів проти Трампа. Поліція повідомила, що стрілянина була пов’язана з демонстрацій.
Зазначається, що натовп перевертає ящики для продажу газет і рухається в напрямку Білого дому.
Сотні людей зібралися у Філадельфії, Бостоні і Портленд, штат Орегон. Організатори також планували мітинги в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі і Окленді, штат Каліфорнія.
Як повідомляв УНН, штаб-квартиру Д.Трампа взяли під охорону до 20 січня 2017 року.