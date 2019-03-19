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Американцу дважды повезло в одной и той же лотерее

Киев • УНН

 • 8168 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Житель американского штата Монтана выиграл 75 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Американцу дважды повезло в одной и той же лотерее

Имя победителя - Арни Деппинг. Удача улыбается ему уже не впервые. Три месяца назад он выиграл 1 тыс. долл. в той же самой лотерее.

"Тогда я подумал, что это невероятная удача, и вряд ли мне еще раз так сильно повезет. Но спустя три месяца я решил купить еще один лотерейный билет. Он принес мне выигрыш размером в 75 тыс. долл.", - рассказал он.

Победитель отметил, что потратит выигрыш на покупку новых автомобилей для членов своей семьи.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.

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