Американцу дважды повезло в одной и той же лотерее

Имя победителя - Арни Деппинг. Удача улыбается ему уже не впервые. Три месяца назад он выиграл 1 тыс. долл. в той же самой лотерее.

"Тогда я подумал, что это невероятная удача, и вряд ли мне еще раз так сильно повезет. Но спустя три месяца я решил купить еще один лотерейный билет. Он принес мне выигрыш размером в 75 тыс. долл.", - рассказал он.

Победитель отметил, что потратит выигрыш на покупку новых автомобилей для членов своей семьи.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.