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Американцеві двічі пощастило в одній і тій самій лотереї

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Житель американського штату Монтана виграв 75 тис. лол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Американцеві двічі пощастило в одній і тій самій лотереї

Ім'я переможця - Арні Деппінг. Удача посміхається йому вже не вперше. Три місяці тому він виграв 1 тис. дол. у тій же самій лотереї.

"Тоді я подумав, що це неймовірна удача, і навряд чи мені ще раз так сильно пощастить. Але через три місяці я вирішив купити ще один лотерейний квиток. Він приніс мені виграш розміром в 75 тис. дол.", - розповів він.

Переможець зазначив, що витратить виграш на покупку нових автомобілів для членів своєї родини.

Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу склала 1 млн 200 тис. грн.

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