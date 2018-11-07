Американскому винному рынку предрекли ежегодный рост
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. До 2021 года американский винный рынок будет ежегодно расти на 7,3%. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista, передает УНН.
Также сообщается, что по итогам 2018 года доходы от продаж вина в Америке составят 32 млн долл.
Валовой доход на душу населения в Америке от продажи вина в 2018 году составит 97,78 долл.
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Также отмечается, что на сегодня каждый американец выпивает в среднем 11,5 л вина в год.
Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свои алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.