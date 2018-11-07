Американському винному ринку пророкують щорічне зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. До 2021 року американський винний ринок буде щорічно рости на 7,3%. Про це свідчать дані статистичного порталу Statista, передає УНН.
Також повідомляється, що за підсумками 2018 року доходи від продажів вина в Америці становитимуть 32 млн дол.
Валовий дохід на душу населення в Америці від продажу вина в 2018 році становитиме 97,78 дол.
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Також зазначається, що на сьогодні кожен американець випиває в середньому 11,5 л вина на рік.
Як повідомляв УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.