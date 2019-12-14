Американский экс-военный заявил "о технологии доставки человека в любую точку планеты за час"

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Стивен Кваст, выступая с лекцией в колледже Хиллсдейл (округ Колумбия), рассказал, что Соединенные Штаты располагают технологиями, которые позволяют транспортировать человека в любую точку планеты менее чем за час. Об этом сообщает издание The Drive, информирует УНН.

По его словам, эта революционная технология потенциально может сделать существующие аэрокосмические возможности устаревшими. “Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не связана с развитием (уже существующих технологий), чтобы доставить любого человека из любого места на Земле в любое другое место менее чем за час”, — сказал он.

Как отмечает издание, высказывание генерала, которого выдвигали на должность главы космического командования ВВС США, прозвучало на фоне других заявлений, сделанных американским военным руководством за последнее время. В них, в частности, говорилось, что Штаты могут оказаться на пороге большого скачка в сфере транспортных технологий.

В статье отмечается, что подобные заявления действительно могут говорить о реальном положении дел, а также указывать на интерес Минобороны США в существенном увеличении вложений средств в инновации космической сферы. “Все это готовит почву для новой космической гонки, которая пойдет на пользу человечеству, способствуя развитию науки и техники, или она открывает условия для первой великой космической войны?”, — задались вопросом авторы материала.

Как сообщал УНН, осенью военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане.

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