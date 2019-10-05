США провели випробування нової ракети в Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM (Naval Strike Missile) недалеко від острова Гуам у Тихому океані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За інформацією телеканалу, маневри відбулися у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки (КНР).
Ракета була запущена з корабля в прибережній зоні, а ціллю слугував американський корабель USS Ford, який був відбуксований в Тихий океан для проведення навчань SINKEX.
Дальність NSM становить понад 160 км, що на 30% далі, ніж дальність ракет "Гарпун", які ВМС США використовують для знищення кораблів.
Нове озброєння розроблене із застосуванням технології забезпечення малопомітності і може змінювати курс у польоті.
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