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США провели испытания новой ракеты в Тихом океане

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

США провели испытания новой ракеты в Тихом океане

По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики (КНР).

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а целью служил американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.

Новое вооружение разработанное с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

Напомним, Пентагон признал невозможность систем ПВО отбить атаку на Saudi Aramco.

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