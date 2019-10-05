США провели испытания новой ракеты в Тихом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики (КНР).
Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а целью служил американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.
Дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.
Новое вооружение разработанное с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.
Напомним, Пентагон признал невозможность систем ПВО отбить атаку на Saudi Aramco.