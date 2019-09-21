Пентагон визнав неможливість систем ППО відбити атаку на Saudi Aramco
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Жодна з систем протиповітряної оборони (ППО) не змогла б зупинити атаку, подібну до тієї, якої зазнали об'єкти нафтової інфраструктури Саудівської Аравії. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд на спільному брифінгу з главою Міноборони США Марком Есперо. Стенограма опублікована на сайті Пентагону, передає УНН.
“А що стосується боротьби з конкретною загрозою, про яку ви тільки що говорили, ви знаєте, жодна система не зможе захистити від такої загрози”, — заявив Данфорд. За його словами, знизити ризик нападу дронів “або інших атак, які можуть виходити з Ірану”, дозволить багаторівнева система оборонних можливостей.
При цьому Данфорд заявив, що США досягли попередньої домовленості з Саудівською Аравією про постачання в цю країну додаткових засобів захисту від повітряного нападу, однак ніяких конкретних цифр він не навів, пообіцявши зробити це наступного тижня.
Як відзначало раніше Associated Press, у Ер-Ріяда є декілька протиракетних комплексів США Patriot, мета яких — знищення ворожих літаків або балістичних ракет малої дальності. Раніше Держсекретар США Майк Помпео у відповідь на запитання журналіста про те, чому засоби ППО Саудівської Аравії не змогли зупинити ні одну з ракет, заявив, що навіть найкращі з них іноді помиляються.
Як писав УНН, ЗМІ дізналися про дані розвідки США про участь Ірану в атаці на саудівські нафтопереробні заводи.