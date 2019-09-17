ЗМІ дізналися про дані розвідки США про участь Ірану в атаці на саудівські нафтопереробні заводи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. США поділилися з Саудівською Аравією звітами своїх розвідслужб, в яких йдеться про те, що за атакою на об’єкти нафтової компанії Saudi Aramco стоїть Іран, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.
За даними американської розвідки, для нападу Іран задіяв понад 20 безпілотників і щонайменше десяток ракет. Представники Саудівської Аравії у відповідь заявили, що США не надали достатньо доказів на підтвердження своєї версії. Американська сторона має намір поділитися з Ер-Ріядом новими даними найближчим часом, розповіли співрозмовники The Wall Street Journal.
Раніше представник очолюваної саудитама арабської коаліції Туркі аль-Малік повідомив, що при атаці на об’єкти Saudi Aramco використовувалася іранська зброя. Відповідальність за напад, який стався 14 вересня, взяли на себе єменські повстанці-хусити з руху “Ансар Аллах”.
Очолювана саудитами коаліція веде війну в Ємені проти повстанців, яких підтримує Іран. Хусити вже пригрозили знову атакувати об’єкти Saudi Aramco.
Наслідки атаки 14 вересня 2019 року:
سحب الدخان تغطي سماء #بقيق والإحتلال السعودي عاجز عن التعامل مع تداعيات ما بعد الغارات اليمنية كما كان عاجزاً في التصدي لها.2 pic.twitter.com/hMsSg2AINS— قناة أحرار (@QanatAhrar) September 14, 2019
Як писав УНН, Тегеран вважає безпідставними заяви США в причетності країни до атак на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії і відкидає ці звинувачення. Про це заявив у понеділок офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві.