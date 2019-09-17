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6 марта, 19:19 • 80673 просмотра

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СМИ узнали о данных разведки США об участии Ирана в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы

СМИ узнали о данных разведки США об участии Ирана в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы

Киев  •  УНН

 • 11917 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. США поделились с Саудовской Аравией отчетами своих разведслужб, в которых говорится о том, что за атакой на объекты нефтяной компании Saudi Aramco стоит Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

По данным американской разведки, для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет. Представители Саудовской Аравии в ответ заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в подтверждение своей версии. Американская сторона намерена поделиться с Эр-Риядом новыми данными в ближайшее время, рассказали собеседники The Wall Street Journal.

Ранее представитель возглавляемой саудитами арабской коалиции Турки аль-Малик сообщил, что при атаке на объекты Saudi Aramco использовалось иранское оружие. Ответственность за нападение, которое произошло 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения “Ансар Аллах”.

Возглавляемая саудитами коалиция ведет войну в Йемене против повстанцев, которых поддерживает Иран. Хуситы уже пригрозили вновь атаковать объекты Saudi Aramco.

Последствия атаки 14 сентября 2019 года:

سحب الدخان تغطي سماء # بقيق والإحتلال السعودي عاجز عن التعامل مع تداعيات ما بعد الغارات اليمنية كما كان عاجزا في التصدي لها .2 pic.twitter.com/hMsSg2AINS

— قناة أحرار (@QanatAhrar) September 14, 2019

Как писал УНН, Тегеран считает безосновательными заявления США в причастности страны к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и отвергает эти обвинения. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

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