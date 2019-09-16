Іран відкинув звинувачення у нападі на саудівські нафтопереробні заводи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Тегеран вважає безпідставними заяви США в причетності країни до атак на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії і відкидає ці звинувачення. Про це заявив у понеділок офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві, передає УНН.
“Іран недвозначно заявляв, що підтримує опір народу Ємену (проти коаліції, очолюваної Саудівською Аравією), проте такі заяви щодо Тегерана — ні що інше, як спроба надання максимального тиску на нашу країну з боку США, — сказав Мусаві, виступ якого транслював телеканал Press TV. — У зв’язку з цим ми відкидаємо ці звинувачення”.
14 вересня Помпео звинуватив владу Ірану в причетності до атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії. У неділю американський сенатор Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна) запропонував владі США розглянути можливість нанесення ударів по нафтових об’єктах Ірану через напад на підприємства саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco.
У ніч на 14 вересня підприємства Saudi Aramco на сході країни були атаковані 10 безпілотними літальними апаратами. Відповідальність за це взяли на себе єменські повстанці-хусит з руху “Ансар Аллах”. Зокрема, атаки зазнав найбільший в світі нафтопереробний комплекс поблизу міста Абкаік, де проживає багато західних фахівців, а також НПЗ в районі Хурайс, в якому розташовується друге за величиною нафтове родовище королівства. Після атак на них спалахнула сильна пожежа. Пізніше влада заявила, що вогонь був локалізований.
سحب الدخان تغطي سماء #بقيق والإحتلال السعودي عاجز عن التعامل مع تداعيات ما بعد الغارات اليمنية كما كان عاجزاً في التصدي لها.2 pic.twitter.com/hMsSg2AINS— قناة أحرار (@QanatAhrar) September 14, 2019