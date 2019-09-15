Помпео звинуватив Іран у нападі на саудівські нафтопереробні заводи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. США назвали обстріл, який вивів з ладу нафтопереробні потужності Саудівської Аравії, безпрецедентним нападом Ірану на світове постачання нафти та закликали всі країни рішуче засудити інцидент. Про це державний секретар США Майкл Помпео написав на власній сторінці у Twitter, повідомляє УНН.
“Під заклики до деескалації, Іран щойно здійснив безпрецедентний напад на світове постачання енергії”, - написав Помпео.
Він додав, що Тегеран відповідальний за близько 100 нападів на Саудівську Аравію "поки (президент Ірану Хассан ) Рухані та (міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад) Заріф роблять вигляд, що вони займаються дипломатією".
Держсекретар США переконаний, що жодних доказів, які б вказували на те, що напад організували з Ємену - немає.
Попри те, що раніше в суботу відповідальність за обстріл взяли на себе єменські повстанці-хусити, підтримувані Іраном.
Помпео переконаний, що за напад відповідальний саме Іран.
“Ми закликаємо всі країни публічно та недвозначно засудити напади Ірану. США будуть працювати з нашими партнерами та союзниками, аби забезпечити надійне постачання достатньої кількості нафти на світові ринки та переконатися, що Іран понесе відповідальність за свою агресію”, - підсумував держсекретар США.
Нагадаємо, атака на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії - найбільша за 30 років.