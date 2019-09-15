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Атака на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії - найбільша за 30 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Напад на нафтопереробні потужності Саудівської Аравії в Абкайку та Хурайсі став найбільшим за останні майже 30 років та призупинив постачання близько 5,7 з 9,8 млн. барелів денного видобутку королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

“Це найбільший напад на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії з часів удару, який Саддам Хусейн наніс по королівству ракетами Scud під час першої Війни у затоці (у серпні 1990 року - ред.). Нинішній напад, здійснений дронами, демонструє вразливість мережі видобувних регіонів, нафтопроводів та портів, які постачають 10% світового ринку нафти”, - пише Bloomberg.

“Влада працює над відновленням постачання та обіцяє надати більше інформації у найближчі 48 годин”, - передає видання слова міністра енергетики Саудівської Аравії Абдулазіза бін Салмана.

Королівство збирається компенсувати нестачу нафти запасами зі своїх гігантських резервних сховищ. За даними агентства, запаси гарантовано покривають декілька тижнів постачання. Нестача складає 5,7 з 9,8 млн барелів денного видобутку.

“У саудитів зберігаються мільйони барелів нафти у сховищах в самому королівстві, а також у трьох стратегічних точках по світу: Роттердамі у Нідерландах, японській Окінаві, Сіді Керірі у Середземному морі поблизу берегів Єгипту”, - додає видання.

За даними Bloomberg, міністерство енергетики США також повідомило, що готове запозичити нафту зі стратегічних паливних нафтових резервів, якщо це буде потрібно для стабілізації будь-яких коливань на світових енергетичних ринках.

Водночас, Міжнародна енергетична агенція, яка відповідає за менеджмент нафтових резервів індустріалізованих економік світу, повідомила, що слідкує за ситуацією, але загалом світ нині "добре забезпечений комерційними запасами”.

Нагадаємо, видобуток нафти в Саудівській Аравії впав удвічі після атаки на НПЗ.

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