Атака на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії - найбільша за 30 років

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Напад на нафтопереробні потужності Саудівської Аравії в Абкайку та Хурайсі став найбільшим за останні майже 30 років та призупинив постачання близько 5,7 з 9,8 млн. барелів денного видобутку королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.