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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45560 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109275 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101167 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108396 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118753 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147831 просмотра

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Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии - крупнейшая за 30 лет

Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии - крупнейшая за 30 лет

Киев  •  УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Нападение на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайси стал крупнейшим за последние почти 30 лет и приостановил поставку около 5,7 с 9,8 млн баррелей дневной добычи королевства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Это самое крупное нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии со времен удара, который Саддам Хусейн нанес по королевству ракетами Scud во время первой Войны в заливе (в августе 1990 года - ред.). Нынешнее нападение, совершенное дронами, демонстрирует уязвимость сети добывающих регионов, нефтепроводов и портов, которые поставляют 10% мирового рынка нефти", - пишет Bloomberg.

"Власть работает над возобновлением поставок и оказать больше информации в ближайшие 48 часов", - передает издание слова министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана.

Королевство собирается компенсировать нехватку нефти запасами из своих гигантских резервных хранилищ. По данным агентства, запасы гарантированно покрывают несколько недель поставки. Недостаток составляет 5,7 из 9,8 баррелей дневной добычи.

"У саудитов хранятся миллионы баррелей нефти в хранилищах в самом королевстве, а также в трех стратегических точках по миру: Роттердаме в Нидерландах, японской Окинаве, Сиди Керири в Средиземном море у берегов Египта", - добавляет издание.

По данным Bloomberg, министерство энергетики США также сообщило, что готово одолжить нефть из стратегических топливных нефтяных резервов, если это потребуется для стабилизации любых колебаний на мировых энергетических рынках.

В то же время, Международное энергетическое агентство, которое отвечает за менеджмент нефтяных резервов промышленно экономик мира, сообщило, что следит за ситуацией, но в целом мир сейчас "хорошо обеспечен коммерческими запасами".

Напомним, добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки на НПЗ.

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