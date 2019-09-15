Помпео обвинил Иран в нападении на саудовские нефтеперерабатывающие заводы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. США назвали обстрел, который вывел из строя нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии, беспрецедентным нападением Ирана на мировой поставки нефти и призвали все страны решительно осудить инцидент. Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
"Под призывы к деэскалации Иран только что совершил беспрецедентное нападение на мировое поставки энергии", - написал Помпео.
Он добавил, что Тегеран ответственен за около 100 нападений на Саудовскую Аравию "пока (президент Ирана Хассан) Рухани и (министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад) Зариф делают вид, что они занимаются дипломатией".
Госсекретарь США убежден, что никаких доказательств, которые бы указывали на то, что нападение организовали из Йемена - нет.
Несмотря на то, что ранее в субботу ответственность за обстрел взяли на себя йеменские повстанцы-хусит, поддерживаемые Ираном.
Помпео убежден, что за нападение ответственный именно Иран.
"Мы призываем все страны публично и недвусмысленно осудить нападения Ирана. США будут работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить надежное снабжение достаточного количества нефти на мировые рынки и убедиться, что Иран понесет ответственность за свою агрессию ", - подытожил госсекретарь США.
Напомним, атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии - крупнейшая за 30 лет.