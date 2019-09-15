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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58703 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111344 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103188 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110226 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119650 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148278 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148666 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Помпео обвинил Иран в нападении на саудовские нефтеперерабатывающие заводы

Помпео обвинил Иран в нападении на саудовские нефтеперерабатывающие заводы

Киев  •  УНН

 • 11006 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. США назвали обстрел, который вывел из строя нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии, беспрецедентным нападением Ирана на мировой поставки нефти и призвали все страны решительно осудить инцидент. Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

"Под призывы к деэскалации Иран только что совершил беспрецедентное нападение на мировое поставки энергии", - написал Помпео.

Он добавил, что Тегеран ответственен за около 100 нападений на Саудовскую Аравию "пока (президент Ирана Хассан) Рухани и (министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад) Зариф делают вид, что они занимаются дипломатией".

Госсекретарь США убежден, что никаких доказательств, которые бы указывали на то, что нападение организовали из Йемена - нет.

Несмотря на то, что ранее в субботу ответственность за обстрел взяли на себя йеменские повстанцы-хусит, поддерживаемые Ираном.

Помпео убежден, что за нападение ответственный именно Иран.

"Мы призываем все страны публично и недвусмысленно осудить нападения Ирана. США будут работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить надежное снабжение достаточного количества нефти на мировые рынки и убедиться, что Иран понесет ответственность за свою агрессию ", - подытожил госсекретарь США.

Напомним, атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии - крупнейшая за 30 лет.

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