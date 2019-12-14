Американський ексвійськовий заявив "про технологію доставки людини у будь-яку точку планети за годину"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Генерал-лейтенант Військово-повітряних сил (ВПС) США у відставці Стівен Кваст, виступаючи з лекцією в коледжі Хіллсдейл (округ Колумбія), розповів, що Сполучені Штати володіють технологіями, які дозволяють транспортувати людину в будь-яку точку планети менш ніж за годину. Про це повідомляє видання The Drive, інформує УНН.
За його словами, ця революційна технологія потенційно може зробити існуючі аерокосмічні можливості застарілими. “Ця технологія може бути побудована сьогодні як технологія, яка не пов’язана з розвитком (вже існуючих технологій), щоб доставити будь-яку людину з будь-якого місця на Землі в будь-яке інше місце менш ніж за годину”, — сказав він.
Як зазначає видання, висловлювання генерала, якого висували на посаду глави космічного командування ВПС США, прозвучало на тлі інших заяв, зроблених американським військовим керівництвом за останній час. У них, зокрема, йшлося про те, що Штати можуть виявитися на порозі великого стрибка в сфері транспортних технологій.
У статті наголошується, що подібні заяви дійсно можуть говорити про реальний стан справ, а також вказувати на інтерес Міноборони США в істотному збільшенні вкладень коштів в інновації космічної сфери. “Все це готує ґрунт для нової космічної гонки, яка піде на користь людству, сприяючи розвитку науки і техніки, або вона відкриває умови для першої великої космічної війни?”, — задалися питанням автори матеріалу.
Як повідомляв УНН, восени військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM (Naval Strike Missile) недалеко від острова Гуам у Тихому океані.