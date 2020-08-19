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Американский Cargill пользовался услугами офшорных агрокомпаний группы "Приват"

Американский Cargill пользовался услугами офшорных агрокомпаний группы "Приват"

Киев  •  УНН

 • 12463 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Американская корпорация Cargill пользовалась в Украине услугами оффшорных агрокомпаний группы “Приват”. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Речь идет об "Оптимусагро Трейд" и ПАО "Запорожский масложиркомбинат". На эти предприятия в 2017 году поставщики свозили Cargill урожай подсолнечника.

Переработка сельхозпродукции, купленной Cargill, осуществлялась на "Запорожском масложиркомбинате".

Данные YouControl говорят о том, что оба предприятия имеют отношение к группе "Приват".

В частности, "Оптимусагро Трейд" имеет кипрскую оффшорную юрисдикцию.

По данным YouControl, в течение последних трех лет компания фигурировала в 55 уголовных судебных делах.

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Также известно, что по состоянию на 2017 год Cargill держал деньги в ПриватБанке.

Напомним, США ведёт расследование против офшоров группы "Приват", через которые, по данным американского Федерального бюро расследований, могли осуществляться финансовые преступления, включая отмывание средств.

Также напомним, Cargill не раз фигурировал в схемах уклонения от уплаты налогов.

Но при этом Кабмин продолжает брать у Cargill деньги в долг. Последний кредит в 250 млн евро, согласованный Кабмином на днях, оказался дороже предыдущего и в два раза дороже, чем Украина платит за ОВГЗ, что возмутило экономических экспертов. 

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