Суд подтвердил незаконность сделки Cargill по "схлопыванию" кредитов Дельта Банка - ФГВФЛ

Там рассказали, что заявления должников банка: ООО "Яблочный Дар" и ООО "Танк Транс" (группа компаний Т.В. Fruit) о зачете встречных однородных требований ("схлопывании") за счет аккредитивов компании Cargill Finance на общую сумму более 60 млн евро (50 млн долл.) стали предметом многочисленных судебных споров.

В результате рассмотрения этих исков на сегодня принято 4 судебные решения Верховного Суда, которыми признаны недействительными такие "схлопывания":

Постановлением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 15.01.2020 по делу №914/261/18 оставлено без изменений решение судов предыдущих инстанций о недействительности односторонней сделки ООО "Танк Транс" о зачете встречных однородных требований в размере 8,1 млн евро.

Постановлением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 12.09.2019 по делу №914/3300/16 оставлено без изменений решение судов предыдущих инстанций о недействительности односторонней сделки ООО "Яблочный дар" о зачете встречных однородных требований в размере 11,6 млн евро.

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Постановлением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 04.12.2019 по делу №914/259/18 оставлено без изменений решение судов предыдущих инстанций о недействительности односторонней сделки ООО "Яблочный дар" о зачете встречных однородных требований в размере 6,5 млн евро.

Постановлением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 17.08.2019 по делу №914/260/18 оставлено без изменений решение суда предыдущей инстанции о недействительности односторонней сделки ООО "Яблочный дар" о зачете встречных однородных требований в размере 34 млн евро.

"В соответствии с этими решениями основаниями для признания Верховным Судом недействительными таких зачислений ("схлопываний") стали нарушения должниками статьи 601 Гражданского кодекса Украины", - сообщили в ФГВФЛ.

Напомним, за месяц до введения временной администрации в украинском "Дельта Банк" один из акционеров банка - американская группа Cargill - вывела из финучреждения кредитный портфель более чем на 100 млн долл. По данным специалистов, этими средствами государство могло бы рассчитаться с вкладчиками ликвидированного банка. Однако, последние такой возможности лишились из-за незаконной сделки.

По данным СМИ, процесс вывода 100 млн долл. с "Дельта Банка" в пользу Cargill курировали два сотрудника московского офиса Cargill Financial Services International - Роман Гусейнов и Иван Киселев. Последний, по данным СМИ, является кумом бывшего первого заместителя главы совета директоров "Дельта Банка" Виталия Масюры и поэтому имел высокий уровень доверия как в "Дельте", так и у менеджеров Cargill. СМИ пишут, что именно Масюра вел все операции американской компании в банке, включая операции с корсчетом "Дельта Банка" в Bank Winter & Co AG, с которого и были украдены деньги.