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Суд підтвердив незаконність угоди Cargill щодо "схлопування" кредитів Дельта Банку - ФГВФО

Суд підтвердив незаконність угоди Cargill щодо "схлопування" кредитів Дельта Банку - ФГВФО

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Угода Cargill і "Яблуневий дар" (входить до складу міжнародної групи компаній "T.B. Fruit") про "схлопування" кредитів "Дельта Банку" визнана незаконною Верховним Судом України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Там розповіли, що заяви боржників банку: ТОВ "Яблуневий дар" і ТОВ "Танк Транс" (група компаній Т.В. Fruit) про зарахування зустрічних однорідних вимог ("схлопування") за рахунок акредитивів компанії Cargill Finance на загальну суму понад 60 млн євро (50 млн дол.) стали предметом численних судових спорів.

У результаті розгляду цих позовів на сьогодні ухвалено 4 судові рішення Верховного Суду, якими визнано недійсними такі "схлопування":

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.01.2020 у справі №914/261/18 залишено без змін рішення судів попередніх інстанцій про недійсність одностороннього правочину ТОВ "Танк Транс" про зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 8,1 млн євро.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 12.09.2019 у справі №914/3300/16 залишено без змін рішення судів попередніх інстанцій про недійсність одностороннього правочину ТОВ "Яблуневий дар" про зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 11,6 млн євро.

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Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 04.12.2019 у справі №914/259/18 залишено без змін рішення судів попередніх інстанцій про недійсність одностороннього правочину ТОВ "Яблуневий дар" про зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 6,5 млн євро.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.08.2019 у справі №914/260/18 залишено без змін рішення суду попередньої інстанції про недійсність одностороннього правочину ТОВ "Яблуневий дар" про зарахування зустрічних однорідних вимог у розмірі 34 млн євро.

"Відповідно до цих рішень підставами для визнання Верховним Судом недійсними таких зарахувань ("схлопувань") стали порушення боржниками статті 601 Цивільного кодексу України", - повідомили у ФГВФО.

Нагадаємо, за місяць до введення тимчасової адміністрації в український "Дельта Банк" один з акціонерів банку - американська група Cargill - вивела з фінустанови кредитний портфель більш ніж на 100 млн дол. За даними фахівців, цими коштами держава могла б розрахуватися з вкладниками ліквідованого банку. Однак, останні такої можливості позбулися через незаконну угоду.

За даними ЗМІ, процес виведення 100 млн дол. з "Дельта Банку" на користь Cargill курували два співробітники московського офісу Cargill Financial Services International - Роман Гусейнов і Іван Кисельов. Останній, за даними ЗМІ, є кумом колишнього першого заступника голови ради директорів "Дельта Банку" Віталія Масюри і тому мав високий рівень довіри як у "Дельті", так і в менеджерів Cargill. ЗМІ пишуть, що саме Масюра вів усі операції американської компанії в банку, зокрема й операції з коррахунком "Дельта Банку" в Bank Winter&Co AG, з якого й було вкрадено гроші. 

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