Угода Cargill і Яблуневого Дара про "схлопування" кредитів Дельта Банку виявилася незаконною: Лямець розповів про передісторію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Угода Cargill і українського підприємства "Яблуневий Дар" (входить до складу міжнародної групи компаній "T.B. Fruit") про "схлопування" кредитів "Дельта Банку" судом визнана незаконною. Але вона обійшлася вкладникам банку в 100 млн дол. Про це в коментарі УНН розповів журналіст, блогер Сергій Лямець.
Він нагадав, що в 2015 році в український "Дельта Банк" була введена тимчасова адміністрація. За місяць до цього один з акціонерів банку - американська група Cargill - вивела з фінустанови кредитний портфель більш ніж на 100 млн дол.
"Заборгованість в 100 млн дол. була у засновника і власника "T.B. Fruit" Тараса Барщовського. Так ось, коли в "Дельта Банк" вводили тимчасову адміністрацію, з'ясувалося, що напередодні банкрутства банку Барщовський і компанія Cargill, яка була співвласником "Дельта Банку" провели обмін: у Cargill були гроші, а у Барщовського - борги, і вони між собою це "схлопнули", - розповів Лямець.
Він додав, що в результаті операції Cargill і "Яблуневого Дара" держава не змогла розрахуватися з вкладниками ліквідованого "Дельта Банку".
"І це - шалені гроші, у банку було мільйони клієнтів. І погашати компенсації виявилося нічим, тому що такі, як Барщовський і Cargill, будували не цілком законні операції", - додав Лямець.
Додамо, що у Фонді гарантування фізосіб повідомили, що кілька років боролися в суді проти цієї угоди.
Також нагадаємо, корпоративні правила американської корпорації Cargill забороняють структурним підрозділам йти на будь-які незаконні оборудки і проводити незаконну діяльність. Однак в реєстрі судових рішень є неодноразові згадування про участь українського Cargill в схемах ухилення від сплати податків.