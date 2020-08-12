Угода Cargill і Яблуневого Дара про "схлопування" кредитів Дельта Банку виявилася незаконною: Лямець розповів про передісторію

Він нагадав, що в 2015 році в український "Дельта Банк" була введена тимчасова адміністрація. За місяць до цього один з акціонерів банку - американська група Cargill - вивела з фінустанови кредитний портфель більш ніж на 100 млн дол.

"Заборгованість в 100 млн дол. була у засновника і власника "T.B. Fruit" Тараса Барщовського. Так ось, коли в "Дельта Банк" вводили тимчасову адміністрацію, з'ясувалося, що напередодні банкрутства банку Барщовський і компанія Cargill, яка була співвласником "Дельта Банку" провели обмін: у Cargill були гроші, а у Барщовського - борги, і вони між собою це "схлопнули", - розповів Лямець.

Він додав, що в результаті операції Cargill і "Яблуневого Дара" держава не змогла розрахуватися з вкладниками ліквідованого "Дельта Банку".

"І це - шалені гроші, у банку було мільйони клієнтів. І погашати компенсації виявилося нічим, тому що такі, як Барщовський і Cargill, будували не цілком законні операції", - додав Лямець.

Додамо, що у Фонді гарантування фізосіб повідомили, що кілька років боролися в суді проти цієї угоди.

Також нагадаємо, корпоративні правила американської корпорації Cargill забороняють структурним підрозділам йти на будь-які незаконні оборудки і проводити незаконну діяльність. Однак в реєстрі судових рішень є неодноразові згадування про участь українського Cargill в схемах ухилення від сплати податків.