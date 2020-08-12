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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87653 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102662 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127932 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107962 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128221 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101434 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102221 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Сделка Cargill и Яблуневого Дара о "схлопывании" кредитов Дельта Банка оказалась незаконной: Лямец рассказал о предыстории

Сделка Cargill и Яблуневого Дара о "схлопывании" кредитов Дельта Банка оказалась незаконной: Лямец рассказал о предыстории

Киев  •  УНН

 • 28055 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сделка Cargill и украинского предприятия "Яблуневый Дар" (входит в состав международной группы компаний "T.B. Fruit") о "схлопывании" кредитов "Дельта Банка" судом признана незаконной. Но она обошлась вкладчикам банка в 100 млн долл. Об этом в комментарии УНН рассказал журналист, блогер Сергей Лямец.

Он напомнил, что в 2015 году в украинский "Дельта Банк" была введена временная администрация. За месяц до этого один из акционеров банка - американская группа Cargill - вывела из финучреждения кредитный портфель более чем на 100 млн долл.

"Задолженность в 100 млн долл. была у основателя и владельца "T.B. Fruit" Тараса Барщовского. Так вот, когда в "Дельта Банк" вводили временную администрацию, выяснилось, что накануне банкротства банка Барщовский и компания Cargill, которая была совладельцем "Дельта банка" произвели обмен: у Cargill были деньги, а у Барщовского - долги, и они между собой это "схлопнули", - рассказал Лямец.

Он добавил, что в результате операции Cargill и "Яблуневого Дара" государство не смогло рассчитаться с вкладчиками ликвидируемого "Дельта Банка".

"И это - сумасшедшие деньги, в банке было миллионы клиентов. И погашать компенсации оказалось нечем, потому что такие, как Барщовский и Cargill, строили не вполне законные операции", - добавил Лямец.

Добавим, что в Фонде гарантирования физлиц сообщили, что несколько лет боролись в суде против этой сделки.

Также напомним, корпоративные правила американской корпорации Cargill запрещают структурным подразделениям идти на любые незаконные сделки и проводить незаконную деятельность. Однако в реестре судебных решений есть неоднократные упоминания об участии украинского Cargill в схемах уклонения от уплаты налогов.

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