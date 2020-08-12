Сделка Cargill и Яблуневого Дара о "схлопывании" кредитов Дельта Банка оказалась незаконной: Лямец рассказал о предыстории
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сделка Cargill и украинского предприятия "Яблуневый Дар" (входит в состав международной группы компаний "T.B. Fruit") о "схлопывании" кредитов "Дельта Банка" судом признана незаконной. Но она обошлась вкладчикам банка в 100 млн долл. Об этом в комментарии УНН рассказал журналист, блогер Сергей Лямец.
Он напомнил, что в 2015 году в украинский "Дельта Банк" была введена временная администрация. За месяц до этого один из акционеров банка - американская группа Cargill - вывела из финучреждения кредитный портфель более чем на 100 млн долл.
"Задолженность в 100 млн долл. была у основателя и владельца "T.B. Fruit" Тараса Барщовского. Так вот, когда в "Дельта Банк" вводили временную администрацию, выяснилось, что накануне банкротства банка Барщовский и компания Cargill, которая была совладельцем "Дельта банка" произвели обмен: у Cargill были деньги, а у Барщовского - долги, и они между собой это "схлопнули", - рассказал Лямец.
Он добавил, что в результате операции Cargill и "Яблуневого Дара" государство не смогло рассчитаться с вкладчиками ликвидируемого "Дельта Банка".
"И это - сумасшедшие деньги, в банке было миллионы клиентов. И погашать компенсации оказалось нечем, потому что такие, как Барщовский и Cargill, строили не вполне законные операции", - добавил Лямец.
Добавим, что в Фонде гарантирования физлиц сообщили, что несколько лет боролись в суде против этой сделки.
Также напомним, корпоративные правила американской корпорации Cargill запрещают структурным подразделениям идти на любые незаконные сделки и проводить незаконную деятельность. Однако в реестре судебных решений есть неоднократные упоминания об участии украинского Cargill в схемах уклонения от уплаты налогов.