Американський Cargill користувався послугами офшорних агрокомпаній групи "Приват"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Американська корпорація Cargill користувалася в Україні послугами офшорних агрокомпаній групи "Приват". Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Йдеться про "Оптімусагро Трейд" і ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат". На ці підприємства в 2017 році постачальники звозили Cargill урожай соняшнику.
Послуги з переробки сільгосппродукції, купленої Cargill, здійснювалася на "Запорізькому оліяжиркомбінаті".
Дані YouControl говорять про те, що обидва підприємства мають стосунок до групи "Приват".
Зокрема, "Оптімусагро Трейд" має кіпрську офшорну юрисдикцію.
За даними YouControl, протягом останніх трьох років компанія фігурувала у 55 кримінальних судових справах.
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Також відомо, що станом на 2017 рік Cargill тримав гроші у ПриватБанку.
Нагадаємо, США веде розслідування проти офшорів групи "Приват", через які, за даними американського Федерального бюро розслідувань, могли здійснюватися фінансові злочини, включаючи відмивання коштів.
Також нагадаємо, Cargill не одноразово фігурував у схемах ухилення від сплати податків.
Але при цьому Кабмін продовжує брати у Cargill гроші в борг. Останній кредит у 250 млн євро, узгоджений Кабміном днями, виявився дорожчим попереднього й удвічі дорожчим, ніж Україна платить за ОВДП, що обурило економічних експертів.