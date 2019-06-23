Американский беспилотник-разведчик вошел в воздушное пространство Украины

Сообщается, что разведывательный беспилотни вылетел с авиабазы Sigonella в Италии.

Как сообщал УНН, в начале месяца у берегов Черного моря, вблизи окупированного Крыма заметили сразу 3 самолета Военно-воздушных сил США, осуществлявших патрулирование в этом регионе.