Американский беспилотник-разведчик вошел в воздушное пространство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Стратегический разведывательный БПЛА Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk, ВВС США в воскресенье в 09:20 по Киеву вошел в воздушное пространство Украины. Об этом сообщает в Twitter российский мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает УНН.
Сообщается, что разведывательный беспилотни вылетел с авиабазы Sigonella в Италии.
Как сообщал УНН, в начале месяца у берегов Черного моря, вблизи окупированного Крыма заметили сразу 3 самолета Военно-воздушных сил США, осуществлявших патрулирование в этом регионе.