Американський безпілотник-розвідник увійшов в повітряний простір України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Стратегічний розвідувальний БПЛА Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk, ВПС США в неділю о 09:20 за Києвом увійшов в повітряний простір України. Про це повідомляє в Twitter російський моніторинговий ресурс PlaneRadar, передає УНН.
Повідомляється, що розвідувальний безпілотний вилетів з авіабази Sigonella в Італії.
Як повідомляв УНН, на початку місяця біля берегів Чорного моря, поблизу окупованого Криму помітили відразу 3 літаки Військово-повітряних сил США, які здійснювали патрулювання в цьому регіоні.