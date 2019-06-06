Сразу три самолета ВВС США патрулируют акваторию Черного моря

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24706 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45769 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63373 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116951 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110127 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136781 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Сразу три самолета ВВС США патрулируют акваторию Черного моря

Сразу три самолета ВВС США патрулируют акваторию Черного моря

Киев  •  УНН

 • 11500 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. У берегов Черного моря, вблизи окупированного Крыма, в четверг заметили сразу 3 самолета Военно-воздушных сил США, осуществлявших патрулирование в этом регионе. Об этом сообщает в Twitter российский мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает УНН.

Так, в 10:55 был замечен самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США, Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II), взлетевший с авиабазы Суда бэй на острове Крит. По состоянию на 13:40 он находился в районе Севастополя.

В 11:45 к Ориону присоединился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США , Boeing RC-135V Rivet Joint, позывной LISK31, взлетевший с той же авиабазы Суда бэй. Он провел разведполет вдоль побережья Черного моря.

Еще через пару часов, а именно в 13:35, патрульный противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США, взлетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, приступил к патрулированию в акватории Черного моря. 

Как сообщал УНН, рано утром 5 июня патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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