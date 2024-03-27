Американский скульптор Ричард Серра умер в возрасте 85 лет

В своем доме в Нью-Йорке, 26 марта, скончался Ричард Серра, - один из важнейших художников современности, получивший известность благодаря своим монументальным произведениям из стальных пластин. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на The New York Times.

Ричард Серра, который собирался стать художником, но вместо этого стал одним из величайших скульпторов своей эпохи (..) умер во вторник в своем доме в Ориенте, штат Нью-Йорк, на Северной развилке Лонг-Айленда. Ему было 85 лет. – передает американское издание, ссылаясь на адвоката скульптора Джона Зильбермана.

Серра считался одним из важнейших скульпторов современности — он создал скульптуры для более чем сотни общественных мест. Наиболее известен своими гигантскими изогнутыми листами оксидированной стали, такими как серия "Дело времени" весом 1034 тонны, - его скульптура украшает главный зал музея Гуггенхайма в Бильбао.

В юности Серра работал на сталелитейных заводах, чтобы прокормить себя. После учебы он переехал в Нью-Йорк в 1966 году, где познакомился с другими художниками, такими как Дональд Джадд, Дэн Флавин и Джаспер Джонс. Вскоре Серра начал экспериментировать со свинцом и сталью.

Скульптуры Серры становились больше, и со временем сталь начала изгибаться.

Люди реагировали на повороты так, как никогда раньше не реагировали на повороты и прямые линии. Они никогда раньше такого не видели. Люди были готовы к поворотам - говорил он.

Со временем, все больше галерей и известных музеев в мире освобождали огромные пространства для скульптур Серра.

Также Серра создавал большие свинцовые конструкции, которые нарочно не скреплял и не сваривал, - казалось они вот-вот развалятся.

"Работы с опорами", как называл их художник, заключали в себе "еще не начатое" движение.

Любимым материалом для скульптора была кортеновская сталь с искусственной ржавчиной, которая, как поясняют искусствоведы, олицетворяла "знак времени".

Серра также участвовал в постановке "скульптурных фильмов", среди них: "Рука, ловящая свинец" (1968), "Скребущие руки" (1968), "Связанные руки".

Одной из последних работ художника стала композиция "Восток-Запад/Запад-Восток", которая в настоящее время находится в пустыне Катара и сделана как раскадровка: расставленные через равные промежутки прямоугольники как бы шагают по пескам за горизонт.

"Я не думаю, что задача искусства — доставлять удовольствие", говорил Серра.

Подобным образом он построил свою работу: большую, тяжелую, бескомпромиссную, сообщают о великом скульпторе специалисты в области современного искусства.

Несколько лет назад, после неоднократных ошибок в диагностике слезотечения, Серра узнал от врачей, что у него рак слезного канала в левом глазу. Ему сказали, что лечение простое - придется удалить глаз, - но прогноз хороший. Обычно неустрашимый и полный решимости, в тот раз Серра отказался от операции.

По официальной информации, Ричард Серра умер от пневмонии.

Напомним

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