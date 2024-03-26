Умер один из создателей Украины политик и учёный Игорь Юхновский

Во вторник, 26 марта, в возрасте 98 лет умер Игорь Рафаилович Юхновский - физик-теоретик, политический деятель, почетный гражданин Львова. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление городского головы Львова Андрея Садового.

Детали

Отошел в вечность Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почетный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости. О прощании и похоронах сообщим позже - говорится в заметке Садового.

Справочно

В 1991 году Игорь Юхновский был кандидатом в президенты Украины и занял пятое место на выборах. Он также возглавлял оппозиционную к коммунистическому большинству первого парламента "Народную раду" и был народным депутатом Украины I-IV созывов.

Впоследствии октября 1992 до 1993 года работал на должности Первого вице-премьер министра Украины.

В 2005 году ему присвоили звание "Герой Украины". Игорь Юхновский был соучредителем Украинского института национальной памяти и исполнял обязанности его председателя с 2006 по 2010 год.

Также Игорь Юхновский - почетный директор Института физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, почетный доктор Института теоретической физики им. Н. М. Боголюбова НАН Украины, доктор Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Напомним,

В феврале 2024 года умер бывший советский политзаключенный, борец за независимость Украины, Герой Украины Степан Хмара.