Украинские предприниматели, которые сотрудничают с США и имеют счета в банке Mercury, получили письма с уведомлением о прекращении поддержки их счетов.

В сообщении говорится о том, что банк больше не будет обслуживать компании, учредители которых имеют паспорта таких стран: Беларусь, Куба, Иран, Северная Корея, Россия, Сирия, Украина, Венесуэла.

Список замечательный. Не знаю, что тут сказать - комментирует Ярослав Ажнюк.

По его словам, это не первый случай, когда американская финансовая система создает трудности для украинцев. Ранее в этом году у него возникли проблемы с переводом денег в Украину со счета в Chase. Также в январе 2021 года финансовый сервис Robinhood перестал открываться с украинских IP-адресов.

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